Байден пообещал, что США "позаботятся" о китайском шаре-шпионе
Байден заявил, что США "позаботятся" о ситуации вокруг китайского аэростата
Президент США Джо Байден заявил, что администрация Белого дома примет некие меры и "позаботится" о ситуации вокруг нашумевшего китайского зонда, появившегося в небе над штатом Миссури накануне. На встрече с главой государства журналисты вашингтонского пресс-пула попросили его прокомментировать инцидент.
"Мы позаботимся об этом", — коротко заявил американский лидер, не уточнив никаких деталей.
Ранее член ЦК КПК Ван сказал, что Пекин не приемлет шумихи в США из-за аэростата Китая. Он напомнил, что КНР является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право.
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