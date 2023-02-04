Байден пообещал, что США "позаботятся" о китайском шаре-шпионе

Президент США Джо Байден заявил, что администрация Белого дома примет некие меры и "позаботится" о ситуации вокруг нашумевшего китайского зонда, появившегося в небе над штатом Миссури накануне. На встрече с главой государства журналисты вашингтонского пресс-пула попросили его прокомментировать инцидент.

"Мы позаботимся об этом", — коротко заявил американский лидер, не уточнив никаких деталей.