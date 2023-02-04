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4 февраля, 17:21

Агент Головина прокомментировал интерес дортмундской "Боруссии" к полузащитнику "Монако"

<p>Александр Головин. Фото © Getty Images / MANDOGA MEDIA / Picture alliance</p>

Александр Головин. Фото © Getty Images / MANDOGA MEDIA / Picture alliance

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, заявил, что сейчас все мысли его подопечного заняты выездной игрой с "Клермоном". Так он прокомментировал информацию о заинтересованности немецкой "Боруссии" в российском футболисте.

"Саша — игрок "Монако". Сейчас он серьёзно готовится к завтрашней выездной игре с "Клермоном". Все мысли сейчас об этом", — объяснил Клюев в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Из данных портала Metaratings следует, что "Боруссия" интересовалась приобретением российского игрока, но сами представители клуба к "Монако" не обращались. Контракт Головина с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Ирина Фальке

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