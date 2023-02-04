Роману Костомарову могут ампутировать ногу

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову становится хуже — гангрена продолжает прогрессировать. Для спасения жизни спортсмена ему могут ампутировать ногу, сообщил Лайфу источник в медицинских кругах.

По его словам, некроз уже перешёл на стопы. Также выявлено наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени, что означает наличие в ней инфекции.

Врачи по-прежнему пытаются найти причину такого быстрого омертвения тканей и остановить процесс. Чтобы спасти 45-летнему чемпиону ногу, они думают над проведением стентирования. Но медики не уверены в положительном исходе даже после неё. Хороших прогнозов врачи пока дать не могут.