Роману Костомарову могут ампутировать ногу
Роман Костомаров. Фото © Getty Images / Visual China Group
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову становится хуже — гангрена продолжает прогрессировать. Для спасения жизни спортсмена ему могут ампутировать ногу, сообщил Лайфу источник в медицинских кругах.
По его словам, некроз уже перешёл на стопы. Также выявлено наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени, что означает наличие в ней инфекции.
Врачи по-прежнему пытаются найти причину такого быстрого омертвения тканей и остановить процесс. Чтобы спасти 45-летнему чемпиону ногу, они думают над проведением стентирования. Но медики не уверены в положительном исходе даже после неё. Хороших прогнозов врачи пока дать не могут.
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Напомним, что фигурист был доставлен в реанимацию 10 января, где его сразу подключили и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Когда у Костомарова началось отмирание конечностей, врачи приняли решение ампутировать фигуристу пальцы ног.