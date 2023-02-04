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4 февраля, 16:33

Кассовые сборы "Чебурашки" в российском прокате превысили шесть миллиардов рублей

Сумма кассового сбора фильма "Чебурашка" в кинотеатрах России превысила отметку в шесть миллиардов рублей с начала проката. Об этом свидетельствуют данные системы ЕАИС, чьим оператором выступает Фонд кино.

По данным на вечер 4 февраля, кинокартина собрала 6 000 970 184 рубля, побив все рекорды в истории отечественного кинопроката.

Таким образом фильм "Чебурашка", премьера которого состоялась 1 января 2023 года, обогнал по кассовым сборам комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть "Аватара" (2009) Джеймса Кэмерона.

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Ранее стало известно, что показ нашумевшего фильма с субтитрами на английском языке состоится в Венгрии. Показ в Будапеште впервые за долгие годы идёт параллельно с премьерным прокатом "Чебурашки" в России.

Обложка ©

К/ф "Чебурашка", реж. Дмитрий Дьяченко. Обложка © kinopoisk.ru

Ирина Фальке

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