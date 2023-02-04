Кассовые сборы "Чебурашки" в российском прокате превысили шесть миллиардов рублей

Сумма кассового сбора фильма "Чебурашка" в кинотеатрах России превысила отметку в шесть миллиардов рублей с начала проката. Об этом свидетельствуют данные системы ЕАИС, чьим оператором выступает Фонд кино.

По данным на вечер 4 февраля, кинокартина собрала 6 000 970 184 рубля, побив все рекорды в истории отечественного кинопроката.

Таким образом фильм "Чебурашка", премьера которого состоялась 1 января 2023 года, обогнал по кассовым сборам комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть "Аватара" (2009) Джеймса Кэмерона.