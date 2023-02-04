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4 февраля, 16:22

Сотрудники Посольства РФ не пострадали при взрыве в Кабуле

Сотрудники Посольства России в Афганистане не пострадали и находятся в безопасности после мощного взрыва в Кабуле. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

"Известно, что в центральной части Кабула прогремел довольно сильный взрыв. Обстоятельства выясняются. Дипломаты посольства находятся в безопасности", рассказали в диппредставительстве.

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Напомним, сегодня в центре Кабула прогремел взрыв. Он произошёл недалеко от президентского дворца и других правительственных зданий Афганистана. Пострадало два человека, сообщил представитель полиции Кабула Халид Задран.

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Wikipedia

Татьяна Миссуми

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