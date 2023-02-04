Сотрудники Посольства РФ не пострадали при взрыве в Кабуле

Сотрудники Посольства России в Афганистане не пострадали и находятся в безопасности после мощного взрыва в Кабуле. Об этом сообщили ТАСС в российской дипмиссии.

"Известно, что в центральной части Кабула прогремел довольно сильный взрыв. Обстоятельства выясняются. Дипломаты посольства находятся в безопасности", — рассказали в диппредставительстве.