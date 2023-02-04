В UFC анонсировали новый бой Конора Макгрегора
Конор Макгрегор вернётся в UFC ради боя с Майклом Чендлером летом 2023 года
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернётся на площадку и проведёт бой с американцем Майклом Чендлером. Об этом сообщил президент организации Дэйна Уайт, его комментарий приводит пресс-служба UFC.
"Мы хотим объявить тренеров [в реалити-шоу] The Ulimate Fighter 31: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер сразятся друг с другом в качестве тренеров", — сказал Уайт.
Он уточнил, что сезон будет проходить с 30 мая по 15 августа, а бой Макгрегора и Чендлера состоится в конце сезона. Уайт добавил, что точную дату и место он пока назвать не может, но они будут объявлены в ближайшее время.
Последний бой Макгрегор провёл против Дастина Порье (Пуарье) в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений.
ТАСС / AP Photo / John Locher