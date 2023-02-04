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4 февраля, 16:26

В UFC анонсировали новый бой Конора Макгрегора

Конор Макгрегор вернётся в UFC ради боя с Майклом Чендлером летом 2023 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернётся на площадку и проведёт бой с американцем Майклом Чендлером. Об этом сообщил президент организации Дэйна Уайт, его комментарий приводит пресс-служба UFC.

"Мы хотим объявить тренеров [в реалити-шоу] The Ulimate Fighter 31: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер сразятся друг с другом в качестве тренеров", — сказал Уайт.

Он уточнил, что сезон будет проходить с 30 мая по 15 августа, а бой Макгрегора и Чендлера состоится в конце сезона. Уайт добавил, что точную дату и место он пока назвать не может, но они будут объявлены в ближайшее время.

Последний бой Макгрегор провёл против Дастина Порье (Пуарье) в июле 2021 года, ирландец проиграл техническим нокаутом в первом раунде. Всего на его счету 22 победы и 6 поражений.

Конора Макгрегора во время велопрогулки сбила машина

Конора Макгрегора во время велопрогулки сбила машина

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ТАСС / AP Photo / John Locher

Ирина Фальке

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