Почти полмиллиона абонентов остались без света в Одесской области

В Одессе и прилегающем районе около полумиллиона абонентов остаются без света после аварии на подстанции. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. На настоящий момент света нет почти у 500 тысяч абонентов. <…> Повреждения комплексные и очень тяжёлые, поэтому сейчас давать какие-либо прогнозы по поводу завершения ремонта пока рано", — написал он в телеграм-канале.