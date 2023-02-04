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4 февраля, 16:28

Почти полмиллиона абонентов остались без света в Одесской области

В Одессе и прилегающем районе около полумиллиона абонентов остаются без света после аварии на подстанции. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. На настоящий момент света нет почти у 500 тысяч абонентов. <…> Повреждения комплексные и очень тяжёлые, поэтому сейчас давать какие-либо прогнозы по поводу завершения ремонта пока рано", написал он в телеграм-канале.

По его словам, тепло и вода подаются в дома в штатном режиме. В регион по просьбе местных властей приехали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Как сообщалось, Одесса и часть её пригорода оказались обесточены из-за аварии на подстанции "Укрэнерго", специалисты работают над её устранением. В регион свезут все имеющиеся у Минэнерго Украины мощные генераторы. Киев даже собирается попросить у Турции суда-электростанции.

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Unsplash

Татьяна Миссуми

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