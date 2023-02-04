Мечтавшая о шубе и богатом муже чиновница из Киева уволилась после скандала с обысками

Исполняющая обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксана Датий, которую подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, ушла со своего поста, пишет издание "Страна". Чиновница прославилась списком желаний после обысков у неё дома.

"Датий написала заявление на увольнение после проведённых у неё обысков. Не исключено, что по итогам обысков будет возбуждено дело о незаконном обогащении", — говорится в публикации.

Напомним, Оксана Датий проходит по делу о незаконном возмещении НДС из государственного бюджета. В ходе обысков сотрудники СБУ нашли у чиновницы список желаний, в котором она просит у Вселенной сумку "Гермес", часы "Брегет", соболиную шубу, богатого холостого мужчину, поездку в Лондон и на Мальдивы, а также подъём по карьерной лестнице и миллион долларов. Находка ожидаемо вызвала волну насмешек в Сети. Позже у Датий обнаружились стопки денег, дорогие часы и автомобили.