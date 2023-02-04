Представитель Зеленского назвал Москву "законной военной целью" для ВСУ
Депутат Рады Вениславский считает, что Москва относится к "законным военным целям Украины"
Фёдор Вениславский. Фото © Партия "Слуга народа"
Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины, член Комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Фёдор Вениславский заявил, что Киев не собирается давать Западу обещаний и гарантий не применять поставляемое ВСУ оружие для ударов по России.
"У некоторых западных экспертов есть идея, что Украина должна пообещать, что не будет использовать свою военную технику на территории РФ. Это идея из параллельного мира", — сказал Вениславский в интервью немецкой газете Bild.
Более того, он назвал все российские места хранения вооружения "законными военными целями для ВСУ". Представитель Зеленского подчеркнул, что это касается Москвы и "любого командного пункта" в российской столице. Однако Вениславский не стал отвечать, решится ли Киев на такой отчаянный шаг. Последнее слово за военным руководством Украины, уклончиво добавил он.
Напомним, США решили передать Киеву запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров, которые могут достать до Крыма. При этом Вашингтон оставил на усмотрение украинских властей необходимость нанесения удара по полуострову. В Москве же подчеркнули, что Крым хорошо защищён от любой атаки.