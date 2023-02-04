Представитель Зеленского назвал Москву "законной военной целью" для ВСУ

Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины, член Комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Фёдор Вениславский заявил, что Киев не собирается давать Западу обещаний и гарантий не применять поставляемое ВСУ оружие для ударов по России.

"У некоторых западных экспертов есть идея, что Украина должна пообещать, что не будет использовать свою военную технику на территории РФ. Это идея из параллельного мира", — сказал Вениславский в интервью немецкой газете Bild.

Более того, он назвал все российские места хранения вооружения "законными военными целями для ВСУ". Представитель Зеленского подчеркнул, что это касается Москвы и "любого командного пункта" в российской столице. Однако Вениславский не стал отвечать, решится ли Киев на такой отчаянный шаг. Последнее слово за военным руководством Украины, уклончиво добавил он.