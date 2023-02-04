"Торпедо" обыграло минское "Динамо" со счётом 3:2
Нижегородское "Торпедо" обыграло минское "Динамо" со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 4 февраля во дворце спорта "Нагорный".
У победителей отличились Андрей Белевич (19), Антон Сизов (37) и Александр Дарьин (41). У "Динамо" — Брэндон Козун (25) и Джозеф Душак (28). "Торпедо" одержало шестую победу подряд в КХЛ, однако рекорд команды больше — восемь побед.
Лайф писал о первой за три года победе "Торпедо" в домашнем матче над ЦСКА, встреча завершилась со счётом 3:1. У победителей шайбы забросили Владислав Фирстов, Андрей Белевич и Сергей Гончарук. У проигравших — Даррен Диц.
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