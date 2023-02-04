Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 февраля, 17:35

"Торпедо" обыграло минское "Динамо" со счётом 3:2

Нижегородское "Торпедо" обыграло минское "Динамо" со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 4 февраля во дворце спорта "Нагорный".

У победителей отличились Андрей Белевич (19), Антон Сизов (37) и Александр Дарьин (41). У "Динамо" — Брэндон Козун (25) и Джозеф Душак (28). "Торпедо" одержало шестую победу подряд в КХЛ, однако рекорд команды больше — восемь побед.

В КХЛ голкипер впервые с 2009 года забросил шайбу в ворота соперника

В КХЛ голкипер впервые с 2009 года забросил шайбу в ворота соперника

Лайф писал о первой за три года победе "Торпедо" в домашнем матче над ЦСКА, встреча завершилась со счётом 3:1. У победителей шайбы забросили Владислав Фирстов, Андрей Белевич и Сергей Гончарук. У проигравших — Даррен Диц.

Обложка ©

hctorpedo.ru

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров