Нижегородское "Торпедо" обыграло минское "Динамо" со счётом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла 4 февраля во дворце спорта "Нагорный".

У победителей отличились Андрей Белевич (19), Антон Сизов (37) и Александр Дарьин (41). У "Динамо" — Брэндон Козун (25) и Джозеф Душак (28). "Торпедо" одержало шестую победу подряд в КХЛ, однако рекорд команды больше — восемь побед.