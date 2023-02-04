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4 февраля, 17:25

Салихова надеется, что матч "Зенит – Волга" не перенесут из Ульяновска в Петербург

<p>Стадион "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Стадион "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Зарема Салихова прокомментировала информацию о возможном переносе матча Кубка России между "Зенитом" и "Волгой" из Ульяновска в Санкт-Петербург. Она напомнила, что провела всё своё детство в городе на Волге.

"Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы (любимая 65-я школа, где гоняли в футбол в майках "Спартака"). Очень хочется , чтобы мой родной город не поддался "Зениту" и не менял место проведения матча на "Газпром-арену". Конечно, они предложат всякие вкусняшки", сказала она в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Два клуба встретятся в матче 1/4 финала пути регионов Кубка России. Игра должна состояться 26 февраля в Ульяновске.

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