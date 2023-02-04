В Пентагоне подтвердили, что сбили китайский аэростат по поручению Байдена

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американские военные сбили китайский аэростат по поручению президента страны Джо Байдена. Глава Пентагона также заявил, что зонд, принадлежавший КНР, использовался "для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными на континентальной части США".

"Сегодня днём по указанию президента Байдена американский истребитель успешно сбил высотный аэростат, запущенный КНР и принадлежащий ей, в воздушном пространстве у побережья Южной Каролины", — указал Остин.

По словам главы Минобороны США, Байден принял решение сбить аппарат при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения. Остин добавил, что в соответствии с указом американского лидера военное ведомство разработало вариант безопасного поражения аэростата, одновременно внимательно отслеживая его траекторию и деятельность.

При этом Федеральное авиационное управление США, которое ранее закрыло небо над Каролиной из-за китайского шара-шпиона, продлило запрет на полёты в районе, где был сбит зонд, до 17:15 субботы по местному времени (01:15 мск воскресенья).