Американский разведчик раскрыл подготовку в США к поражению Украины

Власти Соединённых Штатов знают о неизбежности поражения Украины, поэтому американская администрация уже начала подготовку к такому сценарию внутри страны. Об этом рассказал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Русские сейчас в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия. На данный момент мы столкнулись с серьёзным вопросом. Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно", — отметил он в эфире ютуб-канала Dialogue Works.

Как уточнил Риттер, американский лидер Джо Байден знает, что после разгрома украинской армии его администрации придётся отвечать на очень сложный вопрос о том, как Россия победила в данном конфликте.

"И они хотят убедиться, что, когда это время настанет, они скажут: "Мы сделали всё возможное, дали Украине всё, чего она просила, включая и танки", — подчеркнул офицер.