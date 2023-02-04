Посольство РФ назвало воровством решение США передать Украине активы Малофеева

Решение США передать Украине активы российского бизнесмена Константина Малофеева является откровенным воровством и показывает, как в Штатах относятся к иностранному бизнесу. Об этом сказано в комментарии Посольства РФ в Вашингтоне.

"Создан вопиющий прецедент. Используя различные правовые ухищрения и манипуляции, местные власти пошли на откровенное воровство чужого имущества в угоду конъюнктурным интересам", — сказано в записи.

В дипмиссии добавили, что подобными действиями подрывается и инвестиционный климат в США, а иностранным бизнесменам дан сигнал о том, что их активы не защищены местными законами и могут быть конфискованы в любое время под надуманными предлогами.