Хирург объяснил, как плечо хоккеиста Радулова "выбило" Зыкову верхние зубы
Хирург Шаманаев прокомментировал травму лишившегося верхних зубов хоккеиста СКА Зыкова
Хоккеист Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с Радуловым. Фото © "Спорт-Экспресс"
Пластический и челюстно-лицевой хирург Сергей Шаманаев оценил травму нападающего хоккейного клуба СКА Валентина Зыкова, который в результате столкновения с нападающим казанского "Ак Барса" Александром Радуловым потерял верхние зубы. Инцидент случился на матче КХЛ.
"Никаких проблем с зубами у хоккеиста не было. Просто произошёл удар зубами верхней челюсти о жёсткую поверхность — плечо соперника. Не видно, имела ли место сквозная травма губы, но, по идее, столкновение должно было привести к сквозной рвано-ушибленной ране. Спортсмену экстренно сделали операцию. Скорее всего, была произведена репозиция отломков альвеолярного отростка верхней челюсти", — сказал врач в разговоре с RT.
По словам Шаманаева, спортсмену, вероятно, удалили вывихнутый зуб, который выделяется на фото, сделанном после столкновения. Как он уточнил, если всё-таки имелась сквозная рвано-ушибленная рана губы, её ушили.
Напомним, хоккеист петербургского СКА Валентин Зыков получил серьёзную травму при столкновении с Радуловым в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это произошло в начале первого периода, когда Радулов применил силовой приём против Зыкова, пытавшегося перехватить у него шайбу. В результате спортсмен потерял почти все верхние зубы, врачи диагностировали у него перелом лицевой кости.