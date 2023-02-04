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4 февраля, 18:50

Хирург объяснил, как плечо хоккеиста Радулова "выбило" Зыкову верхние зубы

Хирург Шаманаев прокомментировал травму лишившегося верхних зубов хоккеиста СКА Зыкова

<p>Хоккеист Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с Радуловым. Фото © <a href="https://www.sport-express.ru/hockey/khl/news/hokkeist-ska-poteryal-pochti-ves-verhniy-ryad-zubov-posle-stolknoveniya-s-radulovym-2032322/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Спорт-Экспресс"</a></p>

Хоккеист Зыков потерял почти все верхние зубы при столкновении с Радуловым. Фото © "Спорт-Экспресс"

Пластический и челюстно-лицевой хирург Сергей Шаманаев оценил травму нападающего хоккейного клуба СКА Валентина Зыкова, который в результате столкновения с нападающим казанского "Ак Барса" Александром Радуловым потерял верхние зубы. Инцидент случился на матче КХЛ.

"Никаких проблем с зубами у хоккеиста не было. Просто произошёл удар зубами верхней челюсти о жёсткую поверхность — плечо соперника. Не видно, имела ли место сквозная травма губы, но, по идее, столкновение должно было привести к сквозной рвано-ушибленной ране. Спортсмену экстренно сделали операцию. Скорее всего, была произведена репозиция отломков альвеолярного отростка верхней челюсти", — сказал врач в разговоре с RT.

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По словам Шаманаева, спортсмену, вероятно, удалили вывихнутый зуб, который выделяется на фото, сделанном после столкновения. Как он уточнил, если всё-таки имелась сквозная рвано-ушибленная рана губы, её ушили.

Напомним, хоккеист петербургского СКА Валентин Зыков получил серьёзную травму при столкновении с Радуловым в матче регулярного чемпионата КХЛ. Это произошло в начале первого периода, когда Радулов применил силовой приём против Зыкова, пытавшегося перехватить у него шайбу. В результате спортсмен потерял почти все верхние зубы, врачи диагностировали у него перелом лицевой кости.

Иван Косицын

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