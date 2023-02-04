Хирург объяснил, как плечо хоккеиста Радулова "выбило" Зыкову верхние зубы

Пластический и челюстно-лицевой хирург Сергей Шаманаев оценил травму нападающего хоккейного клуба СКА Валентина Зыкова, который в результате столкновения с нападающим казанского "Ак Барса" Александром Радуловым потерял верхние зубы. Инцидент случился на матче КХЛ.

"Никаких проблем с зубами у хоккеиста не было. Просто произошёл удар зубами верхней челюсти о жёсткую поверхность — плечо соперника. Не видно, имела ли место сквозная травма губы, но, по идее, столкновение должно было привести к сквозной рвано-ушибленной ране. Спортсмену экстренно сделали операцию. Скорее всего, была произведена репозиция отломков альвеолярного отростка верхней челюсти", — сказал врач в разговоре с RT.

По словам Шаманаева, спортсмену, вероятно, удалили вывихнутый зуб, который выделяется на фото, сделанном после столкновения. Как он уточнил, если всё-таки имелась сквозная рвано-ушибленная рана губы, её ушили.