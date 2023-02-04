США закрыли небо над Каролиной из-за китайского шара-шпиона

Федеральное авиационное управление (ФАУ) закрыло воздушное пространство в некоторых частях Северной и Южной Каролины на юго-востоке США, где может находиться китайский метеорологический зонд.

"ФАУ приостановило вылеты в аэропортах Уилмингтон (ILM), Миртл-Бич (MYR) и Чарльстон (CHS) для оказания поддержки Минобороны в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности", — говорится в распространённом письменном заявлении ведомства. В воздушных гаванях временно прекращены все операции.