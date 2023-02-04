США закрыли небо над Каролиной из-за китайского шара-шпиона
США закрыли воздушное пространство на юго-востоке страны из-за китайского аэростата
Шар-шпион над США. Фото © YouTube / Guardian News
Федеральное авиационное управление (ФАУ) закрыло воздушное пространство в некоторых частях Северной и Южной Каролины на юго-востоке США, где может находиться китайский метеорологический зонд.
"ФАУ приостановило вылеты в аэропортах Уилмингтон (ILM), Миртл-Бич (MYR) и Чарльстон (CHS) для оказания поддержки Минобороны в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности", — говорится в распространённом письменном заявлении ведомства. В воздушных гаванях временно прекращены все операции.
Вероятно, это связано с обещанием президента США Джо Байдена, который несколькими часами ранее заверил, что Белый дом примет некие меры и позаботится о ситуации с китайским шаром-шпионом, который кружит над страной уже сутки.
Напомним, 3 февраля Пентагон обнаружил некий разведывательный воздушный шар над континентальной частью США. В Китае признались, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился с маршрута из-за ветра. В Пентагоне решили не сбивать аппарат, обломки которого якобы могут привести к жертвам. Однако эксперты считают, что у Америки для этого попросту не нашлось технических средств.