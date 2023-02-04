Минобороны Британии рассказало о ходе обучения бойцов ВСУ управлению танками Challenger 2

В британском Министерстве обороны рассказали, что украинских военных начали обучать управлению танками Challenger 2 и они уже показывают результаты.

"Экипажи танков Вооружённых сил Украины быстро освоили управление Challenger 2 на этой неделе", — заявили в пресс-службе Минобороны Великобритании в "Твиттере", анонсировав скорую поставку боевой техники Киеву.

В комментариях под публикацией британцы в очередной раз пожаловались представителям военного ведомства, что на фоне экономического кризиса в стране "миллиарды фунтов стерлингов до сих пор тратятся на Украину".