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4 февраля, 18:43

Минобороны Британии рассказало о ходе обучения бойцов ВСУ управлению танками Challenger 2

<p>Фото с тренировок ВСУ на Challenger 2 в Британии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/DefenceHQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defence</a></p>

Фото с тренировок ВСУ на Challenger 2 в Британии. Обложка © Twitter / Ministry of Defence

В британском Министерстве обороны рассказали, что украинских военных начали обучать управлению танками Challenger 2 и они уже показывают результаты.

"Экипажи танков Вооружённых сил Украины быстро освоили управление Challenger 2 на этой неделе", — заявили в пресс-службе Минобороны Великобритании в "Твиттере", анонсировав скорую поставку боевой техники Киеву.

В комментариях под публикацией британцы в очередной раз пожаловались представителям военного ведомства, что на фоне экономического кризиса в стране "миллиарды фунтов стерлингов до сих пор тратятся на Украину".

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Ирина Фальке

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