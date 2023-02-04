Минобороны Британии рассказало о ходе обучения бойцов ВСУ управлению танками Challenger 2
Фото с тренировок ВСУ на Challenger 2 в Британии. Обложка © Twitter / Ministry of Defence
В британском Министерстве обороны рассказали, что украинских военных начали обучать управлению танками Challenger 2 и они уже показывают результаты.
"Экипажи танков Вооружённых сил Украины быстро освоили управление Challenger 2 на этой неделе", — заявили в пресс-службе Минобороны Великобритании в "Твиттере", анонсировав скорую поставку боевой техники Киеву.
В комментариях под публикацией британцы в очередной раз пожаловались представителям военного ведомства, что на фоне экономического кризиса в стране "миллиарды фунтов стерлингов до сих пор тратятся на Украину".
Ранее министр иностранных дел Украины Кулеба заявил, что Киев получит до 140 западных танков в рамках первой волны помощи. Он добавил, что "на данный момент пока рано называть все государства и объём помощи".