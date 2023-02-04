Жители Вероны вышли на акцию против НАТО и антироссийских санкций

В Вероне прошла манифестация, участники которой выступили против антироссийских санкций, членства страны в НАТО и поддержки Украины. Один из её организаторов — лидер культурной ассоциации "Венето – Россия" Пальмарино Дзоккателли — сообщил РИА "Новости", что около 500 человек собрались на ступенях палаццо Барбьери у городской управы.

Среди лозунгов на их плакатах, в частности, были: "Зеленский — актёр НАТО!", "Хватит бомб!" и "Вы убиваете своих братьев!". По словам Дзоккателли, акцию посетили также жители других городов, а один мужчина и вовсе принёс флаг России.

"Мы собрались, чтобы сказать, что не поддерживаем войну НАТО. Мы считаем, что Италии необходимо прекратить отправлять оружие Украине. Все наши выступления на митинге были против разжигающих вражду действий Запада", — добавил он.