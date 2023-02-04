Врач усомнилась в пользе нового "угольного" сыра

Врач – гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова оценила созданный российскими специалистами сыр с добавлением активированного угля. Его полезным свойством называется очищение желудочно-кишечного тракта, но медик уверена, что с новым продуктом всё не так просто. В первую очередь она заметила, что употреблять сорбенты следует отдельно от пищи.

"Задача сорбентов — вывести токсины из организма. Они чистят желудочно-кишечный тракт и, как губка, впитывают все вредные вещества. Я не понимаю, зачем активированный уголь добавлять в продукт питания. Непонятно, какое взаимодействие у него будет с макронутриентами", — сказала она в беседе с "Вечерней Москвой".

Дианова объяснила, что сам по себе сыр — высококалорийный продукт, в котором много жиров, поэтому его польза сомнительна. Более того, активированный уголь нужно есть в большом количестве, чего не получится сделать с сыром. Разработку врач назвала бессмысленной, так как эффекта очищения можно достичь при правильном рационе.

"Фрукты, овощи, зелень и сухофрукты помогут очистить организм. Но нужно правильно их распределять. Тогда эти продукты дадут хороший абсорбирующий эффект", — заключила гастроэнтеролог.