Германия смогла найти для Украины только 14 танков Leopard 2
Spiegel: ФРГ сомневается в успехе поставок Украине танков Leopard 2 из-за разногласий в ЕС
Берлин начал ставить под сомнение возможность поставить Украине два батальона танков Leopard 2. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
В ведомстве федерального канцлера и в Минобороны ФРГ запереживали из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны союзников по ЕС. Чтобы убедиться, что совместный план всё-таки будет реализован, правительство Германии начало "дипломатическое наступление".
"Формирование танковых батальонов оказывается трудным делом", — отмечают представители властей ФРГ.
В ведомстве канцлера не теряют надежды на то, что партнёры по Евросоюзу присоединятся и батальоны удастся укомплектовать до конца марта. Spiegel уточняет, что канцлер Олаф Шольц уже убедил трёх лидеров Северной и Южной Европы взять на себя эти обязательства. Однако сейчас 14 принадлежащих Германии танков Leopard 2 — это всё, что могут поставить Киеву.
Ранее о готовности передать Киеву немецкие танки Leopard 2 заявили в Португалии. Их точное количество пока не разглашается, но боевые машины планируют отправить в конце марта, поскольку некоторые из них нуждаются в ремонте.
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