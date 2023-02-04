Германия смогла найти для Украины только 14 танков Leopard 2

Берлин начал ставить под сомнение возможность поставить Украине два батальона танков Leopard 2. Об этом пишет немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В ведомстве федерального канцлера и в Минобороны ФРГ запереживали из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны союзников по ЕС. Чтобы убедиться, что совместный план всё-таки будет реализован, правительство Германии начало "дипломатическое наступление".

"Формирование танковых батальонов оказывается трудным делом", — отмечают представители властей ФРГ.

В ведомстве канцлера не теряют надежды на то, что партнёры по Евросоюзу присоединятся и батальоны удастся укомплектовать до конца марта. Spiegel уточняет, что канцлер Олаф Шольц уже убедил трёх лидеров Северной и Южной Европы взять на себя эти обязательства. Однако сейчас 14 принадлежащих Германии танков Leopard 2 — это всё, что могут поставить Киеву.