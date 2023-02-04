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4 февраля, 18:30

Как введение потолка цен на нефтепродукты скажется на России и мировом рынке

Аналитик Митрахович назвал последствия введения потолка цен на российские нефтепродукты

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал установленный ЕС, США и другими странами потолок цен на российские нефтепродукты. В беседе с RT он объяснил, что теперь европейские судоходные компании не смогут перевозить сырьё в третьи страны: "Из России, например, в Индию или на Ближний Восток в том случае, если цена контракта прописана более высокая, чем потолок".

Как считает аналитик, Москва увидит, что работать с Западом становится всё сложнее. По его мнению, отечественные экспортёры продолжат курс на то, чтобы уходить от контрактов с западными судоходными компаниями.

"Пройдёт ещё какой-то период, несколько месяцев, и мы увидим, что всё меньше и меньше будет перевозок европейскими компаниями", — подчеркнул Митрахович.

В России введён запрет на экспорт нефти по контрактам с потолком цен

В России введён запрет на экспорт нефти по контрактам с потолком цен

Напомним, США вместе с союзниками с 5 февраля запрещает своим компаниям и гражданам перевозку морем российских нефтепродуктов, не вписывающихся в ценовые лимиты — 100 долларов за баррель при надбавке по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин) и 45 долларов — за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут). Глава Минфина США Джанет Йеллен уже подписала соответствующее распоряжение. Аналогичный лимит цен согласовали страны ЕС.

Совет ЕС официально утвердил два потолка цен на российские нефтепродукты

Совет ЕС официально утвердил два потолка цен на российские нефтепродукты

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Unsplash

Иван Косицын

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