Как введение потолка цен на нефтепродукты скажется на России и мировом рынке
Аналитик Митрахович назвал последствия введения потолка цен на российские нефтепродукты
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал установленный ЕС, США и другими странами потолок цен на российские нефтепродукты. В беседе с RT он объяснил, что теперь европейские судоходные компании не смогут перевозить сырьё в третьи страны: "Из России, например, в Индию или на Ближний Восток в том случае, если цена контракта прописана более высокая, чем потолок".
Как считает аналитик, Москва увидит, что работать с Западом становится всё сложнее. По его мнению, отечественные экспортёры продолжат курс на то, чтобы уходить от контрактов с западными судоходными компаниями.
"Пройдёт ещё какой-то период, несколько месяцев, и мы увидим, что всё меньше и меньше будет перевозок европейскими компаниями", — подчеркнул Митрахович.
Напомним, США вместе с союзниками с 5 февраля запрещает своим компаниям и гражданам перевозку морем российских нефтепродуктов, не вписывающихся в ценовые лимиты — 100 долларов за баррель при надбавке по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин) и 45 долларов — за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут). Глава Минфина США Джанет Йеллен уже подписала соответствующее распоряжение. Аналогичный лимит цен согласовали страны ЕС.
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