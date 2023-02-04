Как введение потолка цен на нефтепродукты скажется на России и мировом рынке

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович прокомментировал установленный ЕС, США и другими странами потолок цен на российские нефтепродукты. В беседе с RT он объяснил, что теперь европейские судоходные компании не смогут перевозить сырьё в третьи страны: "Из России, например, в Индию или на Ближний Восток в том случае, если цена контракта прописана более высокая, чем потолок".

Как считает аналитик, Москва увидит, что работать с Западом становится всё сложнее. По его мнению, отечественные экспортёры продолжат курс на то, чтобы уходить от контрактов с западными судоходными компаниями.

"Пройдёт ещё какой-то период, несколько месяцев, и мы увидим, что всё меньше и меньше будет перевозок европейскими компаниями", — подчеркнул Митрахович.