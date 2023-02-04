Россиянам рассказали, кому из бюджетников и на сколько повысят зарплаты в 2023 году

Рост уровня зарплаты сотрудников бюджетных организаций в 2023 году ожидается более чем на 8%. Однако специалисты утверждают, что это возможно только при планируемом замедлении инфляции более чем вдвое — до 5%, уточняет Ura.ru.

Индексация коснётся работников соцучреждений, педагогов, работников культуры, врачей, работников силовых ведомств, военнослужащих, а также сотрудников Росстандарта и Роспотребнадзора. Переиндексированные выплаты запланированы для 20 миллионов человек.

Так, более 7,4 миллиарда из бюджета выделят на выплаты медикам. Оклады работников сферы образования должны будут составлять не менее 70% от общего заработка, работников культуры — не меньше 50%. Стимулирующие выплаты коснутся социальных работников.

Ещё 280 млрд рублей будут выделены на зарплаты работникам федеральных госучреждений, 120 млрд — гражданским госслужащим, 27,8 миллиарда — судьям, 22,3 миллиарда — прокурорам. На 547 млрд рублей будут проиндексированы зарплаты военных.

Как отметил профессор Финансового университета Игорь Семеновский, обновлённую зарплату с января 2023 года должны получать большинство работников бюджетной сферы.