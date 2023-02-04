В пригороде Афин — Пирее — прошёл митинг греческих коммунистов против захода в местный порт авианосца George W. Bush ("Джордж Буш") и вовлечения страны в планы Запада. В ходе акции член ЦК Коммунистической партии Греции Никос Апатиемлос указал на неприемлемость подобных визитов.

"Никто не может делать вид, что ничего не происходит, когда в порту Пирей, в Эгейском море в целом, стоят корабли НАТО, которые делают остановку и готовятся осуществить свои убийственные планы. Мы здесь, чтобы во всеуслышание заявить, что империалистам не рады в Пирее", — цитирует его пресс-служба Коммунистической партии Греции.

Он напомнил, что правительство Греции долгие годы позволяет НАТО использовать свою критическую инфраструктуру, а также следует антироссийской политике, за что расплачиваются простые граждане. К примеру, власти поддержали в Европарламенте отправку оружия "реакционному правительству Зеленского", аплодировали ему и "азовским* нацистам в Раде", а также "подлили масла в огонь", согласившись на вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Лайф писал, что в Вероне около 500 человек собрались на митинг против членства страны в НАТО, поддержки Украины и антироссийских санкций. Акцию посетили в том числе и жители других городов, а кто-то и вовсе принёс флаг России.