Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 февраля, 19:10

"Империалистам не рады": Греческие коммунисты вышли на митинг из-за захода авианосца США в порт Пирей

В Греции прошёл митинг из-за захода авианосца США "Джордж Буш" в порт Пирей

<p>Шествие греческих коммунистов в Пирее. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=m-cqeOw6VYs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a> / 902.gr</p>

Шествие греческих коммунистов в Пирее. Обложка © YouTube / 902.gr

В пригороде Афин — Пирее — прошёл митинг греческих коммунистов против захода в местный порт авианосца George W. Bush ("Джордж Буш") и вовлечения страны в планы Запада. В ходе акции член ЦК Коммунистической партии Греции Никос Апатиемлос указал на неприемлемость подобных визитов.

"Никто не может делать вид, что ничего не происходит, когда в порту Пирей, в Эгейском море в целом, стоят корабли НАТО, которые делают остановку и готовятся осуществить свои убийственные планы. Мы здесь, чтобы во всеуслышание заявить, что империалистам не рады в Пирее", цитирует его пресс-служба Коммунистической партии Греции.

Он напомнил, что правительство Греции долгие годы позволяет НАТО использовать свою критическую инфраструктуру, а также следует антироссийской политике, за что расплачиваются простые граждане. К примеру, власти поддержали в Европарламенте отправку оружия "реакционному правительству Зеленского", аплодировали ему и "азовским* нацистам в Раде", а также "подлили масла в огонь", согласившись на вступление Швеции и Финляндии в альянс.

Жители Вены вышли на митинг против антироссийских санкций и роста цен на электричество

Жители Вены вышли на митинг против антироссийских санкций и роста цен на электричество

Лайф писал, что в Вероне около 500 человек собрались на митинг против членства страны в НАТО, поддержки Украины и антироссийских санкций. Акцию посетили в том числе и жители других городов, а кто-то и вовсе принёс флаг России.

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Матвей Константинов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров