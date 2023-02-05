Матч всех звёзд НХЛ в 2024 году пройдёт в Торонто

Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги в 2024 году пройдёт в Торонто. Как заявили в пресс-службе НХЛ, мероприятие состоится 2–3 февраля.

"Мы очень рады объявить, что Матч звёзд 2024 года пройдёт в Торонто. Болельщики "Торонто" — одни из самых знающих и страстных, а богатая хоккейная история города восходит к зарождению этого вида спорта", — отметил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

Матч звёзд состоится в Торонто девятый раз. К слову, этот канадский город принял первый в истории Матч всех звёзд в 1947 году.