Российский боец Анатолий Токов не смог стать чемпионом Bellator в среднем весе
Россиянин Токов уступил Эблину в бою за пояс чемпиона Bellator в среднем весе
Российский боец Анатолий Токов проиграл американцу Джонни Эблину и не смог стать чемпионом Bellator в среднем весе.
Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Эблина единогласным решением судей.
На счету Токова стало три поражения при 31 победе в 34 боях за карьеру.
Главным событием турнира Bellator 290, который проходит в Инглвуде, штат Калифорния, станет бой Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера.
Ранее Лайф рассказывал, что Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед заключительным поединком в карьере. Вес российского спортсмена — 107,1 килограмма, в то время как американца — 106,3. Оба бойца уложились в лимит.
Twitter / BellatorMMA