Российский боец Анатолий Токов не смог стать чемпионом Bellator в среднем весе

Российский боец Анатолий Токов проиграл американцу Джонни Эблину и не смог стать чемпионом Bellator в среднем весе.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Эблина единогласным решением судей.

На счету Токова стало три поражения при 31 победе в 34 боях за карьеру.

Главным событием турнира Bellator 290, который проходит в Инглвуде, штат Калифорния, станет бой Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера.