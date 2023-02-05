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5 февраля, 03:45

Российский боец Анатолий Токов не смог стать чемпионом Bellator в среднем весе

Россиянин Токов уступил Эблину в бою за пояс чемпиона Bellator в среднем весе

Российский боец Анатолий Токов проиграл американцу Джонни Эблину и не смог стать чемпионом Bellator в среднем весе.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Эблина единогласным решением судей.

На счету Токова стало три поражения при 31 победе в 34 боях за карьеру.

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Главным событием турнира Bellator 290, который проходит в Инглвуде, штат Калифорния, станет бой Фёдора Емельяненко и американца Райана Бейдера.

Ранее Лайф рассказывал, что Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед заключительным поединком в карьере. Вес российского спортсмена — 107,1 килограмма, в то время как американца — 106,3. Оба бойца уложились в лимит.

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Twitter / BellatorMMA

Артур Лапсаков

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