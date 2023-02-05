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5 февраля, 04:06

Фёдор Емельяненко завершил карьеру нокаутом от Бейдера

Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в последнем бою в карьере

Российский боец Фёдор Емельяненко нокаутом проиграл американцу Райану Бейдеру в главном бою турнира Bellator 290, который прошёл в Инглвуде, штат Калифорния.

С первого гонга бойцы стали присматриваться друг к другу, однако вскоре Бейдер воспользовался промахом россиянина и мощным ударом повалил его на канвас. Затем он нанёс несколько ударов по голове Емельяненко, и судья остановил поединок. Таким образом, американец сохранил чемпионский пояс в тяжёлом весе.

Емельяненко проиграл Бейдеру в последнем бою в карьере. Видео © Twitter / BellatorMMA

Российский боец Анатолий Токов не смог стать чемпионом Bellator в среднем весе

Российский боец Анатолий Токов не смог стать чемпионом Bellator в среднем весе

Для 46-летнего Емельяненко этот бой стал последним в карьере. На его счету 48 поединков, в которых он одержал 40 побед и потерпел восемь поражений. Встреча с Бейдером стала второй. В первый раз бойцы встретились в 2017 году, и тогда американец тоже выиграл нокаутом в первом раунде.

Ранее российский боксёр Артур Бетербиев в Лондоне техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда и защитил три чемпионских пояса. Поединок завершился в восьмом раунде, когда команда спортсмена из Великобритании выбросила белое полотенце. Для 38-летнего россиянина эта победа стала 19-й в 19 поединках (все — нокаутом).

Обложка ©

Twitter / BellatorMMA

Артур Лапсаков

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