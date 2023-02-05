Премьер Эстонии пригрозила бойкотом Олимпиады в Париже в случае допуска России

Эстония может бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году в случае допуска на них российских и белорусских спортсменов. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, передаёт агентство Reuters.

Как отметила глава эстонского правительства, официальный Таллин сейчас прилагает все усилия, чтобы "убедить друзей и союзников в неправильности" присутствия на Играх атлетов из РФ и Белоруссии.

"Следующий шаг — бойкот", — подчеркнула Каллас.