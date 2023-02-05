Премьер Эстонии пригрозила бойкотом Олимпиады в Париже в случае допуска России
Премьер Эстонии Каллас заявила о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в случае допуска России
Эстония может бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году в случае допуска на них российских и белорусских спортсменов. Об этом заявила премьер-министр страны Кая Каллас, передаёт агентство Reuters.
Как отметила глава эстонского правительства, официальный Таллин сейчас прилагает все усилия, чтобы "убедить друзей и союзников в неправильности" присутствия на Играх атлетов из РФ и Белоруссии.
"Следующий шаг — бойкот", — подчеркнула Каллас.
При этом президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа ранее выступил против бойкота Олимпиады в Париже в случае допуска России. Как он указал, "бойкоты никогда ни к чему не приводили". Аналогичное мнение высказали и в НОК Чехии.
Ранее МОК назвал преждевременными разговоры об участии российских и белорусских спортсменов в Играх в Париже в 2024 году. Несмотря на это, министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в комитет с совместным призывом не допускать атлетов из РФ и Белоруссии на Олимпиаду. В Варшаве уже пригрозили бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае допуска российских атлетов.
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