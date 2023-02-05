Россиянам обозначили опасности общественного Wi-Fi

IP-камеры видеонаблюдения, оснащённые функцией передачи данных по сети, могут быть взломаны, если на устройстве используется общественный Wi-Fi, а также установлен слишком простой пароль. Об этом рассказали в "Роскачестве".

"Чтобы минимизировать риск взлома IP-камер, мы рекомендуем приобретать камеру проверенных производителей и отдавать предпочтение актуальным моделям, которые получают поддержку производителей... При просмотре видео с камеры не используйте общественные незащищённые Wi-Fi-сети — в метро, кафе, аэропортах", — пояснили в организации в беседе с РИА "Новости".

Самой частой причиной взлома таких устройств становятся простые пароли. Многие владельцы гаджетов не меняют базовый код, заданный производителем, а злоумышленнику, чтобы увидеть картинку, достаточно ввести его, IP-адрес и логин, указали в "Роскачестве", призвав устанавливать сложные пароли и регулярно обновлять их. Обновлений требуют и сами устройства. Кроме того, во избежание утечки данных необходимо отключить функцию автоматического распознавания контента.