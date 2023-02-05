Дизтопливо в Германии может взлететь в цене из-за ограничений против нефтепродуктов из РФ
RND: Потолок цен на нефтепродукты из России грозит ростом цен на дизельное топливо в ФРГ
Начавший действовать с 5 февраля потолок цен на российские нефтепродукты может негативно сказаться на экономике Германии. Как пишет новостной портал редакционной сети RND, из-за этого стоимость дизельного топлива в стране может вырасти.
Томас Паулс из Института немецкой экономики отметил, что дизтопливо на мировом рынке сейчас в дефиците. Если Евросоюз не будет покупать его у России, топливо придётся поставлять издалека, например из Саудовской Аравии. Вместимость специальных судов для этого ограниченная, маршруты длиннее, а перевозки дороже. Кроме того, в Восточной Германии стоимость дизельного топлива выше, что связано с сокращением производства на двух восточногерманских НПЗ.
Напомним, США вместе с союзниками по G7 и Австралией с 5 февраля запретили своим компаниям и гражданам перевозку морем российских нефтепродуктов, не вписывающихся в ценовые лимиты — 100 долларов за баррель при надбавке по отношению к сырой нефти (дизтопливо или бензин) и 45 долларов за баррель нефтепродуктов, торгующихся со скидкой по отношению к сырой нефти (мазут). Глава Минфина США Джанет Йеллен уже подписала соответствующее распоряжение. Аналогичный лимит цен согласовали страны ЕС.
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