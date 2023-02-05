Дизтопливо в Германии может взлететь в цене из-за ограничений против нефтепродуктов из РФ

Начавший действовать с 5 февраля потолок цен на российские нефтепродукты может негативно сказаться на экономике Германии. Как пишет новостной портал редакционной сети RND, из-за этого стоимость дизельного топлива в стране может вырасти.

Томас Паулс из Института немецкой экономики отметил, что дизтопливо на мировом рынке сейчас в дефиците. Если Евросоюз не будет покупать его у России, топливо придётся поставлять издалека, например из Саудовской Аравии. Вместимость специальных судов для этого ограниченная, маршруты длиннее, а перевозки дороже. Кроме того, в Восточной Германии стоимость дизельного топлива выше, что связано с сокращением производства на двух восточногерманских НПЗ.