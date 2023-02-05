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5 февраля, 03:52

У берегов Камчатки, Курил и Японии произошло землетрясение

Недалеко от японских островов Идзу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксировали около 03:15 мск. Эпицентр землетрясения располагался в 292 км к югу-востоку от города Татеяма, его очаг залегал на глубине 60 км. Примерно через 40 минут землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Курильских островов. Эпицентр находился в 139 км от города Курильска, находящегося на острове Итуруп.

Из-за землетрясения на Сахалине появились трещины на стенах социальных объектов

Из-за землетрясения на Сахалине появились трещины на стенах социальных объектов

Около 04:30 мск землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали недалеко от Камчатки. Эпицентр находился в 32 км к югу от Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 60 км. Данные о пострадавших или разрушениях на Курилах, Камчатке и в Японии не сообщаются.

Ранее Лайф писал, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Изначально информация была о 300 пострадавших в Хое и семерых в городе Сельмас. Позже число раненых увеличилось до 664, как минимум трое погибли.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Юлия Коновалова

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