У берегов Камчатки, Курил и Японии произошло землетрясение
Недалеко от японских островов Идзу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксировали около 03:15 мск. Эпицентр землетрясения располагался в 292 км к югу-востоку от города Татеяма, его очаг залегал на глубине 60 км. Примерно через 40 минут землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Курильских островов. Эпицентр находился в 139 км от города Курильска, находящегося на острове Итуруп.
Около 04:30 мск землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали недалеко от Камчатки. Эпицентр находился в 32 км к югу от Усть-Камчатска. Очаг залегал на глубине 60 км. Данные о пострадавших или разрушениях на Курилах, Камчатке и в Японии не сообщаются.
Ранее Лайф писал, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Изначально информация была о 300 пострадавших в Хое и семерых в городе Сельмас. Позже число раненых увеличилось до 664, как минимум трое погибли.
ТАСС / Юрий Смитюк