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5 февраля, 03:19

В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды

<p>Билборд с надписью "Это не наша война" в Польше. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/SykulskiLeszek/status/1620435775337934848" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SykulskiLeszek</a></p>

Билборд с надписью "Это не наша война" в Польше. Обложка © Twitter / SykulskiLeszek

В Польше появились антиукраинские рекламные билборды, один из таких заметили в городе Ченстохова. Организатором данной акции стал политический активист Лешек Сыкульский, сообщает издание naTemat.

На плакатах с надписью "Это не наша война" изображён человек в военных штанах на фоне флагов Украины и России. При этом нога, которая находится на украинской стороне, представлена в виде протеза. Как отметил Сыкульский, такие билборды планируется разместить на всей территории Польши.

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Иван Косицын

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