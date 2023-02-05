В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды
Билборд с надписью "Это не наша война" в Польше. Обложка © Twitter / SykulskiLeszek
В Польше появились антиукраинские рекламные билборды, один из таких заметили в городе Ченстохова. Организатором данной акции стал политический активист Лешек Сыкульский, сообщает издание naTemat.
На плакатах с надписью "Это не наша война" изображён человек в военных штанах на фоне флагов Украины и России. При этом нога, которая находится на украинской стороне, представлена в виде протеза. Как отметил Сыкульский, такие билборды планируется разместить на всей территории Польши.
Ранее бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский дал откровенную оценку нынешнему состоянию Украины. По его словам, страна находится в плачевной ситуации из-за коррумпированности и мании величия элит.