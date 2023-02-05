В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды

На плакатах с надписью "Это не наша война" изображён человек в военных штанах на фоне флагов Украины и России. При этом нога, которая находится на украинской стороне, представлена в виде протеза. Как отметил Сыкульский, такие билборды планируется разместить на всей территории Польши.