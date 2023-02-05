NYT: Конгресс США уведомляли в январе о воздушной слежке за военными объектами
В январе Конгрессу США представили секретный доклад, в котором упоминалось об инцидентах, связанных с иностранным воздушным наблюдением за американскими военными объектами, в том числе за рубежом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников.
В документе приводились сведения о двух инцидентах, связанных с проведением "конкурирующей державой воздушного наблюдения с использованием, предположительно, неизвестных передовых технологий". Инциденты не приписывали какой-либо конкретной стране, однако два чиновника отметили, что "наблюдение, вероятно, проводилось Китаем".
Один из собеседников издания указал, что в секретном докладе упоминалась авиабаза ВМС Фаллон в Неваде и морской пехоты Ивакуни в Японии, однако прямых обвинений в том, что за этим стоит Пекин, не было.
Напомним, ВВС США ранее сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Как отметил министр обороны страны Ллойд Остин, это произошло по поручению президента Джо Байдена. Глава Пентагона также заявил, что зонд, принадлежавший КНР, использовался для наблюдения за американскими стратегическими объектами. В МИД КНР выразили протест этим действиям и оставили за собой право ответа.
Unsplash