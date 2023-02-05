NYT: Конгресс США уведомляли в январе о воздушной слежке за военными объектами

В январе Конгрессу США представили секретный доклад, в котором упоминалось об инцидентах, связанных с иностранным воздушным наблюдением за американскими военными объектами, в том числе за рубежом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на чиновников.

В документе приводились сведения о двух инцидентах, связанных с проведением "конкурирующей державой воздушного наблюдения с использованием, предположительно, неизвестных передовых технологий". Инциденты не приписывали какой-либо конкретной стране, однако два чиновника отметили, что "наблюдение, вероятно, проводилось Китаем".