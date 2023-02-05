В Китае заявили о праве ответить на действия США, сбивших аэростат Пекина

МИД Китая выразил протест против действий США, в результате которых был сбит аэростат, принадлежавший Пекину. Соответствующее заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

"Китайская сторона выражает сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай после проверки уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошёл в [воздушное пространство] США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация", — отметили дипломаты Поднебесной.