В Китае заявили о праве ответить на действия США, сбивших аэростат Пекина
МИД КНР выразил недовольство и протест из-за атаки США на китайский аэростат
МИД Китая выразил протест против действий США, в результате которых был сбит аэростат, принадлежавший Пекину. Соответствующее заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства КНР.
"Китайская сторона выражает сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Китай после проверки уже неоднократно уведомлял американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошёл в [воздушное пространство] США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация", — отметили дипломаты Поднебесной.
В Пекине пообещали решительно защищать законные права и интересы компании, которой принадлежал зонд, оставив за собой право предпринимать дальнейшие необходимые действия.
Напомним, ВВС США ранее сбили китайский аэростат в небе над Южной Каролиной. Как отметил министр обороны страны Ллойд Остин, это произошло по поручению президента страны Джо Байдена. Глава Пентагона также заявил, что зонд, принадлежавший КНР, использовался для наблюдения за американскими стратегическими объектами.
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