Выигравшая в лотерею австралийка не отвечала организаторам, принимая их за мошенников

Выигравшая в австралийской лотерее Powerball женщина едва не лишилась приза в 40 миллионов местных долларов (27,7 млн долларов США), игнорируя звонки организаторов. Она думала, что с ней пытаются связаться мошенники, сообщил телеканал Fox News.

Женщину смущал неизвестный номер, с которого поступали звонки. О победе в лотерее она узнала случайно, когда организаторы обратились к игрокам с просьбой проверить телефон, на котором можно обнаружить "шквал пропущенных звонков". В результате победительница сама связалась с ними, каясь, что ошиблась.

"Это попросту не кажется реальным. Откуда мне знать, что это действительно правда?" — сказала счастливица, отметив, что "буквально онемела", когда осознала всё произошедшее.

Победительница объяснила нежелание принимать звонки с незнакомых номеров тяжёлой работой. Однако теперь "работа — это последнее, о чём можно думать", указала она.