Выигравшая в лотерею австралийка не отвечала организаторам, принимая их за мошенников
Выигравшая в австралийской лотерее Powerball женщина едва не лишилась приза в 40 миллионов местных долларов (27,7 млн долларов США), игнорируя звонки организаторов. Она думала, что с ней пытаются связаться мошенники, сообщил телеканал Fox News.
Женщину смущал неизвестный номер, с которого поступали звонки. О победе в лотерее она узнала случайно, когда организаторы обратились к игрокам с просьбой проверить телефон, на котором можно обнаружить "шквал пропущенных звонков". В результате победительница сама связалась с ними, каясь, что ошиблась.
"Это попросту не кажется реальным. Откуда мне знать, что это действительно правда?" — сказала счастливица, отметив, что "буквально онемела", когда осознала всё произошедшее.
Победительница объяснила нежелание принимать звонки с незнакомых номеров тяжёлой работой. Однако теперь "работа — это последнее, о чём можно думать", указала она.
Ранее Лайф писал, что житель Китая стал победителем лотереи и выиграл более 30 миллионов долларов, но захотел скрыть этот факт от жены и близких. Для этого он явился на вручение приза в костюме мультгероя. Для того чтобы выиграть, китаец купил в провинции Гуанси-Чжуан сразу 40 билетов, отдав за каждый около 11 долларов.
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