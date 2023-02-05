Сенатор Пушков высмеял признание генпрокурора ФРГ о взрывах на "Северных потоках"

Заявление генерального прокурора ФРГ Петера Франка об отсутствии доказательств причастности России к взрывам на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" показывает "потрясающую" работу немецких правоохранителей. Так иронично оценил его российский сенатор Алексей Пушков.

"Потрясающая по "глубине" и "тонкости" выводов работа правоохранительных органов Германии относительно подрыва газопроводов в Балтийском море. Вроде бы раз доказательств нет, то это означает, что это не Россия. Но, с другой стороны, всего лишь нет доказательств, а потому — кто знает..." — написал сенатор в телеграм-канале.

По словам Пушкова, о том, кто организовал диверсию, знает весь мир. Об этом открыто заявлял президент Сербии Александр Вучич, и, разумеется, знают об этом и в Берлине.