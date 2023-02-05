В Стамбуле задержали 15 сторонников ИГИЛ, подозреваемых в подготовке атак на консульства

Турецкие силовики задержали в Стамбуле 15 сторонников террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Изначально их подозревали в намерении совершить нападения на консульства Швеции и Нидерландов, а также на религиозные объекты в турецкой столице. Однако в ходе расследования было установлено, что таких намерений у задержанных не было. При этом доказана их причастность к террористической организации. Дела 15 человек передали в суд, после слушаний подозреваемые были арестованы и отправлены в тюрьму.

Напомним, что 2 февраля генконсульства ФРГ, Франции, Великобритании, Нидерландов, Швеции, Бельгии, Италии и Швейцарии в Стамбуле заявили о приостановке приёма посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Вскоре послы указанных стран были вызваны в турецкий МИД, где им заявили о недопустимости паники и неразумности такого поведения. К слову, Посольство США в Стамбуле на днях тоже предупредило своих граждан об опасности терактов в центре города. И всё это происходит на фоне резкой реакции Анкары на акции с сожжением Корана в Дании и Швеции.