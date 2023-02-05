США просят Японию разместить на её островах ракеты для противодействия Китаю

Власти США запросили у Японии разрешение на размещение на её островах ракет средней дальности для обеспечения в регионе равновесия сил с Китаем. Об этом пишет издание Sankei Shimbun.

По его данным, официальный Вашингтон хочет развернуть разрабатываемые гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk. Тем самым Япония и Штаты хотят противостоять китайским средствам средней дальности в регионе.

Издание отмечает, что ракеты планируется разместить на так называемой первой островной цепи — это ряд архипелагов вокруг Японии и Тайваня. При этом уточняется, что японская сторона готова к размещению американских ракет. Место их дислокации пока не определено, но представитель правительства Японии не исключил, что они будут размещены на острове Кюсю.