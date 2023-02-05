США просят Японию разместить на её островах ракеты для противодействия Китаю
Sankei: США просят Японию разрешить разместить на её островах ракеты средней дальности
Власти США запросили у Японии разрешение на размещение на её островах ракет средней дальности для обеспечения в регионе равновесия сил с Китаем. Об этом пишет издание Sankei Shimbun.
По его данным, официальный Вашингтон хочет развернуть разрабатываемые гиперзвуковые ракеты большой дальности LRHW и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk. Тем самым Япония и Штаты хотят противостоять китайским средствам средней дальности в регионе.
Издание отмечает, что ракеты планируется разместить на так называемой первой островной цепи — это ряд архипелагов вокруг Японии и Тайваня. При этом уточняется, что японская сторона готова к размещению американских ракет. Место их дислокации пока не определено, но представитель правительства Японии не исключил, что они будут размещены на острове Кюсю.
Ранее генерал ВВС США Майк Минихан предположил, что Америка будет воевать с Китаем в 2025 году. По его мнению, КНР попытается воспользоваться президентскими выборами в Соединённых Штатах в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.
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