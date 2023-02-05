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4 февраля, 22:38

Зеленский лишил гражданства топ-чиновников времён президентства Януковича, их ждёт арест

Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких высших чиновников, работавших при бывшем главе государства Викторе Януковиче. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно приведённой информации, основанием стало наличие у чиновников российского гражданства. Всего в списке десять человек, в том числе бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, бывший руководитель СБУ Александр Якименко, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник и другие.

Зеленский предлагает лишать гражданства Украины людей, имеющих российский паспорт

Зеленский предлагает лишать гражданства Украины людей, имеющих российский паспорт

Также среди лиц, оставшихся без гражданства Украины, числятся депутаты местных советов от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Информацию подтвердил глава фракции от пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от спикера Верховной рады Руслана Стефанчука рассмотреть возможность лишения мандатов всех депутатов партии ОПЗЖ. Лидер страны также напомнил, что уже лишены гражданства и депутатских полномочий оппозиционеры Виктор Медведчук, Тарас Козак, Рената Кузьмина и Андрей Деркач.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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