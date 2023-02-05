Зеленский лишил гражданства топ-чиновников времён президентства Януковича, их ждёт арест
Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких высших чиновников, работавших при бывшем главе государства Викторе Януковиче. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно приведённой информации, основанием стало наличие у чиновников российского гражданства. Всего в списке десять человек, в том числе бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, бывший руководитель СБУ Александр Якименко, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник и другие.
Также среди лиц, оставшихся без гражданства Украины, числятся депутаты местных советов от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Информацию подтвердил глава фракции от пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, следующим шагом будет наложение на них санкций, арест и конфискация в пользу государства всего их имущества, корпоративных прав и других активов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от спикера Верховной рады Руслана Стефанчука рассмотреть возможность лишения мандатов всех депутатов партии ОПЗЖ. Лидер страны также напомнил, что уже лишены гражданства и депутатских полномочий оппозиционеры Виктор Медведчук, Тарас Козак, Рената Кузьмина и Андрей Деркач.