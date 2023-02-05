Байден приказывал сбить китайский аэростат 1 февраля, но послушал Пентагон

Президент США Джо Байден заявил, что приказывал сбить китайский аэростат в среду, 1 февраля, однако военные рекомендовали подождать с этим из-за вопросов безопасности. Американский лидер сообщил об этом в ходе общения с журналистами в штате Мэриленд.

"В среду, когда меня проинформировали о шаре, я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее", — рассказал глава Белого дома.

После этих слов Байдена переспросили, отдал ли он приказ о том, что аэростат КНР должен быть сбит именно в среду. Глава государства ответил утвердительно. При этом он добавил, что представители командования ВС США призвали подождать с этим ради безопасности граждан. Как указал Байден, Пентагон не хотел причинять вред кому-либо на земле.

"Они решили, что лучшее время для этого — когда он окажется над водой в пределах 12 миль [около 19 километров] от побережья", — подчеркнул президент США.

Байден уточнил, что задание было успешно завершено. При этом он не стал отвечать на вопрос журналистов, какой сигнал данное решение посылает властям Китая.