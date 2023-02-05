Звёзды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребёнка

Актёры Кит Харингтон и Роуз Лесли, исполнившие роли Джона Сноу и Игритт в сериале "Игра престолов", станут родителями во второй раз. Об этом Харингтон рассказал в эфире программы "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном".

"Сын вот-вот испытает шок, потому что скоро у него родится брат или сестра. Мы пытаемся подготовить его к этому, указываем на живот Роуз и говорим: "Мамин малыш, мамин малыш". А он указывает на свой животик со словами "мой малыш, мой малыш", — рассказал актёр.