Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружения на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружения Украине с учётом национальных интересов. Политик напомнил, что вопрос передачи оружия Киеву был рассмотрен и отвергнут предыдущим израильским правительством.

"Я изучу этот вопрос и отвечу на этот счёт в наиболее адекватной манере. Мы рассматриваем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами", — сказал Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.

Также премьер Израиля добавил, что его страна продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.