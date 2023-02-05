Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружения на Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружения Украине с учётом национальных интересов. Политик напомнил, что вопрос передачи оружия Киеву был рассмотрен и отвергнут предыдущим израильским правительством.
"Я изучу этот вопрос и отвечу на этот счёт в наиболее адекватной манере. Мы рассматриваем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами", — сказал Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.
Также премьер Израиля добавил, что его страна продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.
Ранее Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность поставки Киеву системы противоракетной обороны "Железный купол". По его словам, большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле, на Украину уже направили США.
ТАСС / AP / Maya Alleruzzo