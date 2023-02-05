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4 февраля, 23:17

Министр обороны Канады Ананд показала погрузку первого танка Leopard 2 для Украины

<p>Погрузка танка Leopard 2 на борт самолёта ВВС Канады для Украины. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1621941204941144070" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anita Anand</a></p>

Погрузка танка Leopard 2 на борт самолёта ВВС Канады для Украины. Обложка © Twitter / Anita Anand

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2 из нескольких запланированных. Об этом сообщила министр обороны североамериканской страны Анита Ананд.

"Сегодня самолёт ВВС Канады покинул Галифакс с первым основным боевым танком Leopard 2 на борту, который наша страна передаёт Украине", — написала Ананд в "Твиттере", опубликовав видео погрузки техники на борт.

Погрузка танка Leopard 2 на борт самолёта ВВС Канады для Украины. Видео © Twitter / Anita Anand

Ещё одна страна присоединилась к поставкам танков Leopard Киеву

Ещё одна страна присоединилась к поставкам танков Leopard Киеву

Министр добавила, что в общей сложности Правительство Канады планирует направить Киеву четыре находящихся на балансе Минобороны танка такого типа. По её словам, техника будет поставлена в ближайшие недели.

Ранее Лайф писал, что Берлин начал ставить под сомнение возможность передать Украине два батальона танков Leopard 2. В Германии запереживали из-за отсутствия обязательств по поставкам со стороны союзников по ЕС, поэтому кабмин начал "дипломатическое наступление".

Юлия Коновалова

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