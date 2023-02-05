Министр обороны Канады Ананд показала погрузку первого танка Leopard 2 для Украины

Канада отправила Украине первый танк Leopard 2 из нескольких запланированных. Об этом сообщила министр обороны североамериканской страны Анита Ананд.

"Сегодня самолёт ВВС Канады покинул Галифакс с первым основным боевым танком Leopard 2 на борту, который наша страна передаёт Украине", — написала Ананд в "Твиттере", опубликовав видео погрузки техники на борт.

Погрузка танка Leopard 2 на борт самолёта ВВС Канады для Украины. Видео © Twitter / Anita Anand

Министр добавила, что в общей сложности Правительство Канады планирует направить Киеву четыре находящихся на балансе Минобороны танка такого типа. По её словам, техника будет поставлена в ближайшие недели.