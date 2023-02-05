В Telegram появилась функция с переводом чатов и каналов

Мессенджер Telegram выпустил большое обновление, благодаря которому пользователи с премиум-подпиской смогут переводить чаты, группы и каналы. Об этом сообщили разработчики в блоге.

Теперь для пользователей стала доступна кнопка "Перевести" в верхней части экрана. Кроме того, в обновлённом разделе "Использование сети" стала доступна статистика использования компанией Wi-Fi и мобильного трафика. Там же пользователи могут изменить параметры автозагрузки.

В мессенджере также появилось автосохранение полученных медиа: в настройках можно задать типы чатов, размер и вид материалов, которые нужно автоматически сохранять. А администраторы групп смогут отдельно создать разрешение или запрет на отправку девяти видов медиафайлов.

В панели стикеров и эмодзи и в меню реакций и статусов была добавлена возможность поиска. Юзеры смогут использовать стикеры и анимированные эмодзи в конструкторе аватаров в качестве фото для личного профиля или канала.