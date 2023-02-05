Променявшего семью на беженку британца задержали после ссоры с возлюбленной

Британец Энтони Гарнетт, который ушёл из семьи ради украинской беженки Софьи Каркадым, оказался в полиции после бурного выяснения отношений с возлюбленной. Об этом пишет The Daily Mail.

Всё случилось в ночь на субботу в городе Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир. Конфликт начался после того, как украинка высказала недовольство "большим количеством времени", которое Гарнетт уделял двум своим детям. При этом брань и крики начались, когда он играл в онлайн-видеоигру с шестилетней дочерью. По данным таблоида, напряжённость спровоцировало то, что Гарнетту сделали вазэктомию, а Каркадым "молода и хочет детей от Тони".