Променявшего семью на беженку британца задержали после ссоры с возлюбленной
Daily Mail: Бросившего семью британца Гарнетта задержали после ссоры с украинкой Каркадым
Британец Энтони Гарнетт, который ушёл из семьи ради украинской беженки Софьи Каркадым, оказался в полиции после бурного выяснения отношений с возлюбленной. Об этом пишет The Daily Mail.
Всё случилось в ночь на субботу в городе Брадфорд, графство Уэст-Йоркшир. Конфликт начался после того, как украинка высказала недовольство "большим количеством времени", которое Гарнетт уделял двум своим детям. При этом брань и крики начались, когда он играл в онлайн-видеоигру с шестилетней дочерью. По данным таблоида, напряжённость спровоцировало то, что Гарнетту сделали вазэктомию, а Каркадым "молода и хочет детей от Тони".
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Прибывшая на место полиция обнаружила Гарнетта в агрессивном состоянии и арестовала его за возможное нарушение общественного порядка. Мужчину отпустили после более чем шести часов содержания под стражей, когда правоохранители убедились, что он "успокоился".
Напомним, украинская беженка Софья Каркадым всего за десять дней пребывания в Западном Йоркшире увела мужа у приютившей её англичанки. Британка выгнала девушку, узнав об измене супруга. Однако тот ушёл с новой возлюбленной и вскоре разорился. В сентябре Гарнетт расстался с украинской беженкой после её вспышки ярости с метанием ножа. Сама Каркадым заявила, что Энтони якобы играл в азартные игры, а также сваливал на неё все домашние обязанности. Однако через некоторое время британец съездил на Украину и возобновил отношения с Каркадым.
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