Россиянам объяснили, почему собак нельзя кормить шоколадками и тортами

Привычные для человека продукты могут стать ядом для собак, поэтому их нельзя кормить сладким. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По словам эксперта, важно заботиться о том, чем кормить собаку, ведь питание влияет на продолжительность жизни питомца.

"Сладости не подходят для собак, они пагубно влияют на их здоровье. Ни в коем случае не делите с питомцем шоколадную конфету или торт — это может навредить ему", — пояснил Голубев в беседе с РИА "Новости".

Как пояснил глава кинологической федерации, шоколад и прочие его производные имеют в составе теобромин, который накапливается в организме и воздействует на ЖКТ, нервную систему и сердце и в целом является ядом для собак. Если крупная собака съест одну дольку шоколада, вероятнее всего, ничего не случится, однако в больших количествах это человеческое лакомство вызовет у животного расстройство желудка, рвоту или диарею. При отравлении теобромином также возможны мышечный тремор, судороги и перебои в ритме сердца.

Собакам не следует давать молочный и белый шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе, а также иные сладости, предупредил кинолог. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и провоцирует развитие диабета. Кроме того, для собак вреден и заменитель сахара, так как он отрицательно сказывается на состоянии печени, вызывает понос и рвоту. Голубев советует угощать испытывающих тягу к сладкому питомцев специализированными блюдами с добавлением мяса, которые продают в зоомагазинах, а также овощами и фруктами без термической обработки.