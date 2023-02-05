Россиянам объяснили, почему собак нельзя кормить шоколадками и тортами
Кинолог Голубев предупредил, что сладкое содержит ядовитый для собак теобромин
Привычные для человека продукты могут стать ядом для собак, поэтому их нельзя кормить сладким. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. По словам эксперта, важно заботиться о том, чем кормить собаку, ведь питание влияет на продолжительность жизни питомца.
"Сладости не подходят для собак, они пагубно влияют на их здоровье. Ни в коем случае не делите с питомцем шоколадную конфету или торт — это может навредить ему", — пояснил Голубев в беседе с РИА "Новости".
Как пояснил глава кинологической федерации, шоколад и прочие его производные имеют в составе теобромин, который накапливается в организме и воздействует на ЖКТ, нервную систему и сердце и в целом является ядом для собак. Если крупная собака съест одну дольку шоколада, вероятнее всего, ничего не случится, однако в больших количествах это человеческое лакомство вызовет у животного расстройство желудка, рвоту или диарею. При отравлении теобромином также возможны мышечный тремор, судороги и перебои в ритме сердца.
Собакам не следует давать молочный и белый шоколад, конфеты с орехами, какао и напитки на его основе, а также иные сладости, предупредил кинолог. Сахар ускоряет разрушение зубной эмали и провоцирует развитие диабета. Кроме того, для собак вреден и заменитель сахара, так как он отрицательно сказывается на состоянии печени, вызывает понос и рвоту. Голубев советует угощать испытывающих тягу к сладкому питомцев специализированными блюдами с добавлением мяса, которые продают в зоомагазинах, а также овощами и фруктами без термической обработки.
А ранее эксперты призвали брать переноску и следить за питанием питомца в зимних путешествиях. Главная проблема — это соль на улицах, поэтому, прежде чем выйти гулять, нужно обработать лапы, посоветовали они.
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