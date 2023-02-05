Создана нейросеть, подбирающая хобби для замедления старения

В рамках исследования специалисты из России и Центра регенеративной медицины Эдинбургского университета опросили более полутора тысяч человек в возрасте от 36 до 55–60 лет из разных регионов России. Учёные провели оценку биологического возраста респондентов и собрали информацию об их телосложении, манере общения, эмоциональности, профессии, семейном положении, месте жительства и других характеристиках. На основе полученных данных была создана нейросеть, которая сопоставляет личностные данные человека и влияние хобби на его биологический возраст.