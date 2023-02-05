Создана нейросеть, подбирающая хобби для замедления старения
"Известия": Учёные создали нейросеть, подбирающую хобби для замедления старения
Российские и британские учёные создали нейросеть, которая способна подсказывать возможности замедлить старение с помощью изменений увлечений и интересов человека. Об этом сообщает газета "Известия".
"Мы выделили 13 личностных ресурсов, влияющих на скорость старения: спорт, порядок, творчество, интеллект, рукоделие, доброта, юмор, духовность, риск, природа, достижения, оптимизм, общение", — отметила профессор кафедры научных основ экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Татьяна Березина.
В рамках исследования специалисты из России и Центра регенеративной медицины Эдинбургского университета опросили более полутора тысяч человек в возрасте от 36 до 55–60 лет из разных регионов России. Учёные провели оценку биологического возраста респондентов и собрали информацию об их телосложении, манере общения, эмоциональности, профессии, семейном положении, месте жительства и других характеристиках. На основе полученных данных была создана нейросеть, которая сопоставляет личностные данные человека и влияние хобби на его биологический возраст.
Программа способна спрогнозировать рекомендации для каждого человека на основе проанализированных данных, которые помогут замедлить старение или ускорить его. Сейчас учёные ожидают получения патента и пока проводят апробацию нейросети, позднее предполагается выход на коммерческий рынок.
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