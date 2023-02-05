Тупорылая акула загрызла 16-летнюю девушку в Австралии

В австралийском Перте 16-летняя девушка прыгнула в воду, чтобы поплавать с дельфинами, и на неё напала акула. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщает телеканал 9News.

Прежде чем прыгнуть в воду, девушка каталась на водных лыжах на реке Суон. Очевидцы вытащили пострадавшую из воды и вызвали спасателей, однако она умерла до прибытия врачей. В полиции уточнили, что в этом районе акулы редко нападают на людей, а последний случай в Западной Австралии произошёл 100 лет назад, когда в январе 1923 года погиб 13-летний мальчик.

Предположительно, хищником, напавшим на девушку, была акула-бык, которую также называют тупорылой акулой. Представители этого вида отличаются особой агрессивностью и могут молниеносно бросаться на приглянувшуюся добычу. Они обитают в прибрежных водах океана, но часто заходят в пресные воды, заплывая на большие расстояния вверх по течению рек.