В США сошли с рельсов десятки вагонов с опасными веществами

В США примерно 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в 20 из них перевозились опасные вещества. После инцидента, случившегося в штате Огайо, начался сильный пожар, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, в 14 из загоревшихся вагонов перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях, как минимум из одного такого вагона "периодически выпускается содержимое через устройство сброса давления".

Информации о причинах аварии пока нет. Агентство по охране окружающей среды следит за качеством воздуха в районе ЧП. Около двух тысяч жителей близлежащих населённых пунктов эвакуированы.