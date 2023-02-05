Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 02:08

В США сошли с рельсов десятки вагонов с опасными веществами

AP: В США сошли с рельсов около 50 вагонов поезда, в том числе с опасными веществами

<p>В США сошли с рельсов около 50 вагонов грузового поезда. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/509ShawnG/status/1622006141101445120" target="_blank" rel="noopener noreferrer">509ShawnG</a></p>

В США сошли с рельсов около 50 вагонов грузового поезда. Обложка © Twitter / 509ShawnG

В США примерно 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в 20 из них перевозились опасные вещества. После инцидента, случившегося в штате Огайо, начался сильный пожар, сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, в 14 из загоревшихся вагонов перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях, как минимум из одного такого вагона "периодически выпускается содержимое через устройство сброса давления".

В Австралии радиоактивная капсула выпала из грузовика при перевозке

В Австралии радиоактивная капсула выпала из грузовика при перевозке

Информации о причинах аварии пока нет. Агентство по охране окружающей среды следит за качеством воздуха в районе ЧП. Около двух тысяч жителей близлежащих населённых пунктов эвакуированы.

Ранее Лайф писал, что при столкновении двух поездов метро в Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро на третьей линии пострадало более 20 человек. Инцидент произошёл утром 7 января.

Иван Косицын
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров