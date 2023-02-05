В США сошли с рельсов десятки вагонов с опасными веществами
AP: В США сошли с рельсов около 50 вагонов поезда, в том числе с опасными веществами
В США сошли с рельсов около 50 вагонов грузового поезда. Обложка © Twitter / 509ShawnG
В США примерно 50 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, в 20 из них перевозились опасные вещества. После инцидента, случившегося в штате Огайо, начался сильный пожар, сообщает агентство Associated Press.
По словам представителя Национального совета по безопасности на транспорте Майкла Грэма, в 14 из загоревшихся вагонов перевозился винилхлорид, используемый в различных пластиковых изделиях, как минимум из одного такого вагона "периодически выпускается содержимое через устройство сброса давления".
Информации о причинах аварии пока нет. Агентство по охране окружающей среды следит за качеством воздуха в районе ЧП. Около двух тысяч жителей близлежащих населённых пунктов эвакуированы.
Ранее Лайф писал, что при столкновении двух поездов метро в Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро на третьей линии пострадало более 20 человек. Инцидент произошёл утром 7 января.