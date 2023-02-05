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5 февраля, 03:06

Yonhap: Рыболовное судно опрокинулось у берегов Южной Кореи, девять человек пропали

Южнокорейское рыболовное судно перевернулось у юго-западного побережья страны, девять человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные береговой охраны.

Авария произошла в 16 километрах от необитаемого острова. Трёх членов экипажа подобрало находившееся поблизости судно, девять человек, вероятно, находятся внутри аварийного траулера. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал приложить максимум усилий для спасения пропавших людей и дал указание береговой охране расширить зону поиска.

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Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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