Польский предприниматель приютил беженцев с Украины — и поплатился

Предприниматель Ежи Анджеевский из польского Люблина получил штраф за "оскорбление украинцев" по национальному признаку, несмотря на то что помог с жильём десяткам беженцев из Незалежной. Об этом сообщает издание Kresy.

По его данным, мужчина, который, в частности, управляет базой отдыха, после начала российской спецоперации приютил 40 беженцев с Украины. Бизнесмен рассказал на пресс-конференции, что отправил сотрудника "ездить на машине по железнодорожным и автобусным вокзалам и собирать женщин, которые там находились".

Анджеевский отметил, что его фирма испытывала финансовые трудности в течение прошлого года, поэтому получала небольшую помощь от государства. При этом, будучи "врагом Бандеры и Гитлера", он "иногда делился" постами в соцсетях. Вскоре им заинтересовалась польская организация, отслеживающая "расистское и ксенофобское поведение". На предпринимателя заявили в полицию, после чего у него прошёл обыск.

В итоге мужчину обвинили в "нападении на почве ксенофобии, расизма или религиозной нетерпимости" из-за публикации серии записей. Суд оштрафовал его на полторы тысячи злотых (около 25 тысяч рублей) за "публичное оскорбление группы лиц — лиц украинского происхождения — из-за их национальности". Суд счёл, что Анджеевский называл украинцев "словами, которые обычно признаются пренебрежительными и оскорбительными".

Мужчина подал апелляцию на приговор, попросив дать возможность ознакомиться с доказательствами по делу, поскольку прокуратура и суд не указали, какие конкретно посты были признаны оскорбительными. Бизнесмен добавил, что "нельзя обвинять человека, который помогает украинцам, в ненависти к ним".